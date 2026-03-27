Bakan Uraloğlu'ndan SABAH'a özel açıklamalar: "Kalkınma Yolu'nun önemini '12 Gün Savaşları'nda anladık" | Video 27.03.2026 | 13:32 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Hasdal–İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin ilk uygulama koridoru programına katıldı. Sabah'a özel açıklamalarda bulunan Uraloğlu, projenin tamamen yerli imkanlarla hayata geçirildiğini belirtti.

Irak'ın Basra şehrindeki limandan başlayarak Türkiye'den Avrupa'ya uzanan Kalkınma Yolu'nun önemine de dikkat çeken Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık ciddi bir petrol akışını da beraberinde sağlamış olacaktık" dedi.