Emine Erdoğan: "Küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz" 30.03.2026 | 13:34 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe eşdeğer 2.3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümü kapsamında video mesaj yayımladı. Mesajında gıda tüketimi hakkında mesajlar veren Emine Erdoğan, küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun sebebi gıda kaybı ve israfı olduğunu belirtti.



Mesajında Uluslararası Sıfır Atık gününün dördüncü yılını birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Emine Erdoğan, "Sıfır Atık vizyonunu tüm dünyaya ulaştıran büyükelçiliklerimize, Birleşmiş Milletler'e, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na, Birleşmiş Milletler Habitat'a ve tüm sıfır atık gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum. Bu yılki temamızı 'Gıda İsrafı' olarak belirledik. Çünkü bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim. Böylece Afrika'da, Asya'da, Gazze'de ve birçok coğrafyada açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim. Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe eşdeğer 2.3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor. Ziyan edilen her bir lokmada hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor" ifadelerini kullandı.



"Gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim"

Küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun sebebinin gıda kaybı ve israfı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan şöyle devam etti:

"Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre gıda israfının yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor. Demek ki bizler biraz dikkat biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle pekala bu büyük israfın önüne geçebiliriz. Nitekim 2017 yılında başlattığımız 'Sıfır Atık' projesinde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Mesela sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile o meyvenin yetişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. Aynı zamanda doğanın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlarız. O halde gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım."