Eşi ile uygunsuz şekilde yakaladığı adama kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 30.03.2026 | 08:39 Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşini başka bir erkekle evinde uygunsuz şekilde yakaladı. Cinnet getiren şahsın kurşun yağdırdığı olayda eşi hayatını kaybederken, şahıs ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam evine giden M.D., evde 4 çocuk annesi olan eşi Ö.D. ve A.T. isimli şahsı uygunsuz şekilde yakaladı. Silahını alan M.D., eşi Ö.D. ve A.T.'nin üzerine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ö.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin eşinin cesedi başında bekleyen M.D.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.