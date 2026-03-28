8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 kişi tutuklandı | Video 28.03.2026 | 15:41 İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda 58 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında toplam 810 milyon lira hesap hareketi bulunan 58 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızı dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Kırşehir, Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlar sonucu 810 milyon lira hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurarak ve 'sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar neticesinde çok sayıda GSM hattı, dijital materyal ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve altın ele geçirildi. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.