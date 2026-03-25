Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.03.2026 | 07:30

Son dakika haberleri... istanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, arkadaşı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu saldırıyı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.