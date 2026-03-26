Jandarma'dan 'GÖKBEY' helikopteri için kısa film | Video 26.03.2026 | 09:25 Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli GÖKBEY helikopteri ile ilgili kısa animasyon filmi hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı'nca hazırlanan kısa filmde, yerli ve milli imkanlar ile üretilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri başrolde yer alıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen GÖKBEY helikopterlerinin ilk üçü, geliştirilmesindeki katkılarından Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başladı. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde halihazırda 5 adet GÖKBEY helikopteri bulunuyor.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ GELİŞMELERE VURGU

Animasyon ve gerçek görüntülerin bir arada yer aldığı filmde, savunma sanayinde yaşanan gelişmelere vurgu yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Komutanlığı'nda çekimleri yapılan film; bir helikopter çekicisinin GÖKBEY'i uçuşa hazırlamak için onu aramasıyla başlıyor. Çekicinin GÖKBEY'i aradığı sırada, yabancı menşeili Mi-17, S-70 ve TUSAŞ tarafından üretilen T-70'le aralarında geçen diyaloglar esprili bir dille ele alınıyor. Filmde geçen 'Daima hazır' ve 'Daha da ileri gideceğiz' ifadeleri savunma sanayindeki öz güvene işaret ediyor.