Başkan Erdoğan: "İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor" | Video

26.03.2026 | 16:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi felakete sürüklediğini belirten Başkan Erdoğan, "Hiçbir şeyden haberleri olmayan okullarında ders dinlerken bombaların hedefi oluyor. Soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Okul sıralarında can veren çocuklar bizim yavrularımızdır." ifadelerini kullandı.