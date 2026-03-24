CHP’li belediye başkanı darp edilmişti: O kavganın sebebi ortaya çıktı!

24.03.2026 | 20:33

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yakınlığıyla bilinen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in bir restoranda darp edildiği olayın perde arkası ortaya çıktı. Tuncer’în alkollü olduğu ve masada bulunan kadına başka masada bulunan kadınlar hakkında çirkin ifadelerde bulunması üzerine kadının eşinin öfkelendiği ve olayın yumruklu kavgaya dönüştüğü aktarıldı.