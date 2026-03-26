Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital platformu tanıtıldı

26.03.2026 | 08:54

"Türkiye'nin Düşünce Ekranı" mottosuyla erişime açılan Enstitü Dijital platformu "enstitudijital.org" web adresi üzerinden hayata geçirildi. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da sosyal bilimler alanında yaşanan sıkışma halinden çıkış arayışının, bilginin sadece üretilmesi değil gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi ve topluma mal edilmesi arzusunun Enstitü Dijital'e ilham olduğunu söyledi. Albayrak, "En büyük arzumuz henüz ilk adımını atan Enstitü Dijital'in toplumsal hayatımızı güçlendirmesi, ülkemizin müşterek zeminini beslemesi, ortak sorunlara içeriden ve birlikte çözüm üretme kabiliyetimize katkı sağlaması" dedi.