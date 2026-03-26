Efeler Belediyesi’nde ihale değil “siyasi baskı” masası: “Önümüz seçim” tehdidi!

26.03.2026 | 17:42

Aydın’da CHP’li Efeler Belediyesi, işçinin alın terini pazarlık konusu yaptığı maaş promosyonu ihalesinde büyük bir skandala imza attı. Belediye çalışanlarının ekonomik haklarını koruması beklenen yönetim, ihale masasını siyasi bir hesaplaşma ve baskı alanına çevirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yılmaz’ın kamu bankalarına yönelik sarf ettiği “Önümüz seçim” sözleri, yerel yönetim anlayışındaki ciddiyetsizliği ve "siyasi şantaj" şüphesini bir kez daha gözler önüne serdi.