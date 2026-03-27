SON DAKİKA: CHP’li Marmaris Belediyesi’ne operasyon! 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı | Video

27.03.2026 | 16:24

Cumhuriyet Halk Partili Marmaris Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları gündemi sarstı. Bu kapsamda, İmar Müdürlüğünde görevli T.D. İsimli şüpheli 4 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün açıklaması ise şaşkınlık yarattı.