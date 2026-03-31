Video Haber Bakan Gürlek, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı | Video
31.03.2026 | 07:57

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıl önce görevinin başında şehit edilen Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın bundan 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlattı.


Gürlek, Kiraz'ı andığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"O gün, kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ile demokratik hukuk devletimizin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatımız hedef alındı. Adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarımız ise teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdü. Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY