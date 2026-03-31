SON DAKİKA | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınma anı kamerada | Video

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınma anı kamerada | Video 31.03.2026 | 08:42 Son dakika haberleri... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Bozbey'in eşi, kızı ve 2 kardeşinin de açıklandı.