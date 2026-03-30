Son dakika... Emniyet'ten "Avrupa'nın Pablo Escobar'ı" Baybaşinlere ağır darbe | Video 30.03.2026 | 13:00 Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin an be an takip ettiği operasyon, Avrupa'yı zehirleyen Baybaşinlerin para kaynaklarına ağır darbe vurdu.

PARAYI AYDIN'DA GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı KOM ve MASAK tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde;

örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.



TÜM MALLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.