Son dakika... Emniyet’ten “Avrupa’nın Pablo Escobar’ı” Baybaşinlere ağır darbe | Video

30.03.2026 | 13:00

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin an be an takip ettiği operasyon, Avrupa’yı zehirleyen Baybaşinlerin para kaynaklarına ağır darbe vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

PARAYI AYDIN'DA GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı KOM ve MASAK tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde;
örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.


TÜM MALLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY