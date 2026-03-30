İstanbul Valisi Davut Gül, yaralı polis memurlarını ziyaret etti | Video 30.03.2026 | 12:46 İstanbul Valilisi Davut Gül, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda sabah saatlerinde yaşanan kazada 27'si polis memuru olmak üzere 30 kişi yaranmıştı. Yaralılar tedavi için çevre hastanelere kaldırılmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül'de tedavi altında olan polis memurlarını hastanelerde ziyaret ederek, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı.



İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, Valimiz Davut Gül, İl Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız ile birlikte, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan yaralıları tedavi gördükleri; Çam ve Sakura Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralı ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. 4'ü ağır 30 yaralının tedavileri hastanelerde devam ederken, yaralılardan 27'si polis memurlarımızdan, 3'ü ise sivil vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.