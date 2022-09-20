Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, enflasyon, gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya. Rusya'nın Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya giden gazı büyük oranda kesmesi ile başlayan enerji krizi devam ediyor.
Almanya'da Federal İstatistik Dairesi ülkedeki enflasyonu yüzde 7.9 olarak açıkladı.
Almanya’nın enflasyon masalı! Halk isyan etti: Yüzde 8 değil 800 gibi hissediyoruz | Video
AİLELER ZOR DURUMDA!
Doğalgaz fiyatının bazı bölgelerde 14 misli, elektrik fiyatının 12 misli arttığı, gıda ürünlerinin yer yer 7 misli arttığı ülkede gerçek enflasyon, halkı eziyor. Otomobil fiyatlarının bile yüzde 40 arttığı ülkede özellikle gıda ürünlerine zamlar, dar gelirli aileleri zor durumda bıraktı.
HALK İSYAN ETTİ
Her alanda çok büyük zamların yapılmasına rağmen resmi enflasyonun sadece yüzde 8 olarak açıklanması, halkı da rahatsız ediyor. İnsanlar enerji faturalarını gazetelere gönderip gerçek hayat pahalılığını göstermeye başladı. Basında yer alan bazı elektrik faturaları tam 15 misli. Almanya'da, "Enflasyon yüzde 8'in altında" denilmesine rağmen ülkede yer yer yüzde 1500'lük zamlar yapıldı.
"ALMANYA'YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"
Krizden payını alan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da dikkat çeken bir kapakla gündem olan haftalık Der Spiegel dergisi 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağıyla dikkat çekti.
ZAMLAR CEP YAKIYOR
DOĞALGAZ: Yüzde 400- 1400 arasında (Bölgeye göre değişiyor)
ELEKTRİK: Yüzde 370-1280 (Bölgeye göre değişiyor)
AYÇİÇEĞI YAĞİ: Yüzde 280
KOLZA YAĞI: Yüzde 83
KAHVE: Yüzde 82-104 arasında (Türüne göre değişiyor)
YUMURTA: Yüzde 70-107 arasında (Türüne göre değişiyor)
SÜT: Yüzde 67
TAHIL: Yüzde 61
TEREYAĞI: Yüzde 55
İNŞAAT MALZEMELERİ: Yüzde 47
OTOMOBİL: Yüzde 38