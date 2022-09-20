Almanya’nın enflasyon masalı! Halk isyan etti: Yüzde 8 değil 800 gibi hissediyoruz

HALK İSYAN ETTİ

Her alanda çok büyük zamların yapılmasına rağmen resmi enflasyonun sadece yüzde 8 olarak açıklanması, halkı da rahatsız ediyor. İnsanlar enerji faturalarını gazetelere gönderip gerçek hayat pahalılığını göstermeye başladı. Basında yer alan bazı elektrik faturaları tam 15 misli. Almanya'da, "Enflasyon yüzde 8'in altında" denilmesine rağmen ülkede yer yer yüzde 1500'lük zamlar yapıldı.