Almanya’nın enflasyon masalı! Halk isyan etti: Yüzde 8 değil 800 gibi hissediyoruz | Video

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Enerji krizi nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf tedbirlerini devreye sokarken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya da krizden payını aldı. Doğalgaza yüzde 400, elektriğe yüzde 370, ayçiçeği yağına yüzde 280, yumurtaya yüzde 100 zam geldi. Ancak resmi enflasyon rakamı yüzde 8 olarak açıklandı. Duruma isyan edenler Almanlar, "Enflasyonu yüzde 8 değil 800 gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.