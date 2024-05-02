Niğde’de vinç operatörünün zor anları: Havada asılı kaldı!
Niğde'de bir inşaatın vinci çalışma sırasında koptu, vinç operatörü metrelerce yükseklikte bir cambaz misali vincin demirlerine tutunarak yukarı çıkmayı ve güvenli alana gelerek kendini kurtarmayı başardı.
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