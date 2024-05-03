6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video
1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video

1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video

03.05.2024 | 11:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik "Gereği Yapıldı -13" operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadesini kullandı.

"POLİSLERİMİZE SALDIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"
Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video 01:58
1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video 03.05.2024 | 11:53
MSB açıkladı! 32 terörist etkisiz | Video 00:36
MSB açıkladı! 32 terörist etkisiz | Video 03.05.2024 | 12:40
Bayraktar TB3 SİHA yerli motor ile rekor irtifaya çıktı | Video 01:38
Bayraktar TB3 SİHA yerli motor ile rekor irtifaya çıktı | Video 03.05.2024 | 08:35
Adana’da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi 02:31
Adana'da motosiklet fabrikasında yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; hava desteği de istendi 03.05.2024 | 00:08
Niğde’de vinç operatörünün zor anları: Havada asılı kaldı! 01:28
Niğde’de vinç operatörünün zor anları: Havada asılı kaldı! 02.05.2024 | 23:23
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu 01:41
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail ile ihracat ve ithalat tamamen durduruldu 02.05.2024 | 23:21
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı 00:35
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı 02.05.2024 | 22:16
Görüşmeden ilk kulis bilgileri! 03:46
Görüşmeden ilk kulis bilgileri! 02.05.2024 | 18:55
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem ’Yeni Anayasa’ ve terörle mücadele 04:05
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele 02.05.2024 | 18:09
Oktay’ın yol hayali gerçek oldu! 02:33
Oktay’ın yol hayali gerçek oldu! 02.05.2024 | 18:02
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem ’Yeni Anayasa’ ve terörle mücadele 05:46
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele 02.05.2024 | 17:56
Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi başladı | Video 01:22
Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi başladı | Video 02.05.2024 | 16:11
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: Milletçe güçlü olmak zorundayız | Video 27:25
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Türk toplumuna mesaj: "Milletçe güçlü olmak zorundayız" | Video 02.05.2024 | 14:49
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 04:15
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesi bugün! İşte ele alınacak konular | Video 02.05.2024 | 09:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 43:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında öğretmen atamaları için tarih verdi 01.05.2024 | 17:18
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 03:50
Hilal Kaplan | Ölümlere sebep olan biri var 01.05.2024 | 16:50
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 04:12
Salih Tuna | Yılmaz Erdoğan çöp mü? 01.05.2024 | 16:47
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 03:31
Dilek Güngör | Maliye’den 7/24 denetim 01.05.2024 | 16:44
Melih Altınok | Mangal 05:34
Melih Altınok | Mangal 01.05.2024 | 16:39
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit’i kabul edecek | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'i kabul edecek | Video 01.05.2024 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA