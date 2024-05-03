1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" dedi.
"POLİSLERİMİZE SALDIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"
Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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