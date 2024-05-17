SON DAKİKA! 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Şubat davası sanıklarının cezaları kaldırıldı.
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