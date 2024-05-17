Video Haber SON DAKİKA! 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA! 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA! 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

17.05.2024 | 00:40

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Şubat davası sanıklarının cezaları kaldırıldı.

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