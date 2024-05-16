Emine Erdoğan Nijerya'da sergi açılışına katıldı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'da Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti ve sergi açılışı etkinliğine katıldı.
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