Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi | Video 16.05.2024 | 13:27 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Deniz Kuvvetlerine bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyaretinde, gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını dile getirerek, 17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacağını, 19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser verileceğini kaydetti.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 47'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda; uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, bin 21 mağara, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

Hudut hattının teknolojik vasıtalarla desteklendiğini ve fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızdan geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. 01 Ocak tarihinden bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen bin 675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54 bin 117 olmuştur" açıklamasında bulundu.

Son bir hafta içinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ve ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"11 Mayıs'ta beraberinde komuta kademesi ile Marmaris'e giden Sayın Bakanımız; Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Denizkurdu-II Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmış, 14 Mayıs'ta Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı ile bölgesel güvenlik konuları ve ikili askerî iş birliği imkânlarının ele alındığı görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Başbakanı ile yapacağı görüşmeye refakat edecektir."

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI'NA ÖZEL KUTLAMA

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılına özel kutlama faaliyetlerinin planlandığını aktaran Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir. Tüm Ada'ya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında; Resmî törenler ve anma yürüyüşleri, TCG Anadolu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve denizde geçit töreni, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerinin gösteri ve selamlama uçuşları, bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, 50'nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı yapılacaktır" dedi.

MSB'nin Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararlarına duyarlılık gösteren, bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurumların başında yer aldığını belirten Aktürk, 2023 yılı tavsiye kararlarına yüzde 99.68 ile en yüksek oranda uyum sağlayan idare olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden Karma Alt Komisyonu tarafından plaket verildiğini aktardı. Yerli ve milli ve savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğini dile getiren Aktürk, şu ifadelere yer verdi:

"ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ve seri üretime geçilen 'AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun denizaltılarımıza teslimatına

07 Mayıs'ta başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda Temel Eğitim Helikopterinin ve modernize edilen M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir."

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİNİN YENİLENMESİ İÇİN GAYRETLERİMİZ DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretinde nelerin görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

"Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede; Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz'de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz ve Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir."

"TEDBİRLER KAPSAMINDA SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARINI ETKİLEYECEK BİR HUSUS BULUNMAMAKTADIR"

Millî Savunma Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir" cevabını verdi.