TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti | Video
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ekim ayından itibaren içeriğe ilişkin görüşmelerin başlayabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Güler ise "Sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye etmemiz lazım." diye konuştu.
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