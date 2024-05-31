Video Haber Bercan Tutar | 'Siyonist kehanet!'
Bercan Tutar | 'Siyonist kehanet!'

Bercan Tutar | 'Siyonist kehanet!'

31.05.2024 | 16:56

Bercan Tutar'ın 31.05.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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