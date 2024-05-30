Video Haber Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek

Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek

30.05.2024 | 19:15

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen GastroShow 2024 Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin turizm geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yeme-içme harcaması ise yüzde 19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü, gastronomi turizmi açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

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