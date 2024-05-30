Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen GastroShow 2024 Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin turizm geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yeme-içme harcaması ise yüzde 19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü, gastronomi turizmi açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:49
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek 30.05.2024 | 19:15
00:40
05:23
Bakan Ersoy: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor" | Video 30.05.2024 | 12:25
01:22
16:29
00:54
01:15
Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı 30.05.2024 | 02:12
01:32
Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti 30.05.2024 | 02:03
00:14
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı 30.05.2024 | 01:56
00:10
Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü 30.05.2024 | 01:51
01:13
Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı 30.05.2024 | 01:21
00:40
EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler! 29.05.2024 | 22:42
00:26
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı 29.05.2024 | 22:28
02:51
AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor 29.05.2024 | 22:10
01:08
Otobüs sapığı tutuklandı 29.05.2024 | 22:03
00:31
Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı! 300 bin TL kefaletle serbest kaldılar 29.05.2024 | 21:18
05:06
AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak’tan DEM partilileri rahatsız eden konuşma 29.05.2024 | 20:59
01:26
Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı 29.05.2024 | 18:34
01:54
02:09
6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video 29.05.2024 | 14:33