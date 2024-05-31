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Bodrum FK’da Süper Lig sevinci

Bodrum FK’da Süper Lig sevinci

31.05.2024 | 00:39

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig’e yükselecek son takım belli oldu. Sakaryaspor’u uzatmalarda 3-1 yenen Bodrum FK Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım oldu. Bodrum FK’nın zaferi gözde turizm merkezi Bodrum’da coşkuyla kutlanıyor.

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