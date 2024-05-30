Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, saat, kulaklık, şarj aleti, elektronik sigara ile yüzlerce adet kaçak sigara ele geçirdi.