Video Haber FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video
FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video

FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video

30.05.2024 | 12:58

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, örgüte yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Öğrencilerin kaldığı evlerin masrafları için toplanan paraları meydanlarda buluşan şüphelilerin birbirlerine sarılırken verdiği belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video 00:40
FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video 30.05.2024 | 12:58
Bakan Ersoy: Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor | Video 05:23
Bakan Ersoy: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor" | Video 30.05.2024 | 12:25
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video 01:22
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video 30.05.2024 | 11:26
Başkan Erdoğan bizzat takip edecek: EFES-2024 Tatbikatı nefes kesti! Sahile çıkarma yaptılar | Video 16:29
Başkan Erdoğan bizzat takip edecek: EFES-2024 Tatbikatı nefes kesti! Sahile çıkarma yaptılar | Video 30.05.2024 | 10:23
Bakan Yerlikaya: “FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Kıskaç-18’ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı” | Video 00:54
Bakan Yerlikaya: “FETÖ’ye yönelik 17 ilde düzenlenen ‘Kıskaç-18’ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı” | Video 30.05.2024 | 08:52
Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı 01:15
Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı 30.05.2024 | 02:12
Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti 01:32
Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti 30.05.2024 | 02:03
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı 00:14
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı 30.05.2024 | 01:56
Tarsus’ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü 00:10
Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü 30.05.2024 | 01:51
Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı 01:13
Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı 30.05.2024 | 01:21
EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler! 00:40
EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler! 29.05.2024 | 22:42
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı 00:26
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı 29.05.2024 | 22:28
AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor 02:51
AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor 29.05.2024 | 22:10
Otobüs sapığı tutuklandı 01:08
Otobüs sapığı tutuklandı 29.05.2024 | 22:03
Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı! 300 bin TL kefaletle serbest kaldılar 00:31
Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı! 300 bin TL kefaletle serbest kaldılar 29.05.2024 | 21:18
AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak’tan DEM partilileri rahatsız eden konuşma 05:06
AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak’tan DEM partilileri rahatsız eden konuşma 29.05.2024 | 20:59
Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı 01:26
Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı 29.05.2024 | 18:34
SON DAKİKA: İsrail’in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi | Video 01:54
SON DAKİKA: İsrail'in Refah saldırılarına kınama: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi | Video 29.05.2024 | 16:18
6. Etnospor Kültür Festivali’nin basın toplantısı yapıldı | Video 02:09
6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video 29.05.2024 | 14:33
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye Gazze tepkisi: Bu kan senin eline de bulaştı | Video 47:42
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Gazze tepkisi: "Bu kan senin eline de bulaştı" | Video 29.05.2024 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA