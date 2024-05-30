FETÖ'cü kadınların yeni taktiği deşifre oldu! Soruşturmanın detayları ortaya çıktı: Bu şekilde para topluyorlar | Video
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kadın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Polis ekipleri, örgüte yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Öğrencilerin kaldığı evlerin masrafları için toplanan paraları meydanlarda buluşan şüphelilerin birbirlerine sarılırken verdiği belirlendi.
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