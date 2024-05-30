Başkan Erdoğan bizzat takip edecek: EFES-2024 Tatbikatı nefes kesti! Sahile çıkarma yaptılar | Video

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi yapılan tatbikat kapsamında sahile çıkarma yapıldı. Öte yandan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan da EFES-2024 Tatbikatı'nı bizzat takip edecek.