Video Haber SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video

30.05.2024 | 11:26

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı 21 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-42' operasyonunda 127 şüpheli yakalandı. Şahısların, 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video 01:22
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun... | Video 30.05.2024 | 11:26
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