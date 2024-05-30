Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti

Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu