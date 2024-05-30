Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı 30.05.2024 | 02:12
01:32
Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti 30.05.2024 | 02:03
00:14
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı 30.05.2024 | 01:56
00:10
Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü 30.05.2024 | 01:51
01:13
Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı 30.05.2024 | 01:21
00:40
EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler! 29.05.2024 | 22:42
00:26
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı 29.05.2024 | 22:28
02:51
AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor 29.05.2024 | 22:10
01:08
Otobüs sapığı tutuklandı 29.05.2024 | 22:03
00:31
Sınıf basıp öğretmene saldırmışlardı! 300 bin TL kefaletle serbest kaldılar 29.05.2024 | 21:18
05:06
AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak’tan DEM partilileri rahatsız eden konuşma 29.05.2024 | 20:59
01:26
Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı 29.05.2024 | 18:34
01:54
02:09
6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video 29.05.2024 | 14:33
47:42
01:13
07:27
SON DAKİKA | ABD'de F-35 savaş uçağı düştü 29.05.2024 | 00:32
00:39
Amasya’da sokaklar göle döndü 29.05.2024 | 00:18
06:36
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: KKM sistemden azalarak çıkacak 28.05.2024 | 21:50
00:40
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan muhalif milletvekiline men cezası 28.05.2024 | 21:09