Video Ekonomi Bakan Ersoy: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor" | Video
Bakan Ersoy:

Bakan Ersoy: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor" | Video

30.05.2024 | 12:25

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gastronomi Derneği ev sahipliğinde Turkuvaz Medya'da düzenlenen GastroShow’a katıldı. Ersoy burada yaptığı konuşmada, "Bugün geldiğimiz noktada şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye olarak dünya turizm sıralamasında ilk 5'in içinde yer almaya başladık " dedi. Bakan Ersoy, "Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ve tanıtım faaliyetleriyle İstanbul İzmir Bodrum gibi destinasyonlarımız birer Gastrocity olarak öne çıkmakta" diye konuştu.

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