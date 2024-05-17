Bingöl polisi’nden hırsızlık şebekesine darbe: 7 çalıntı araç kurtarıldı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile koordineli olarak yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, çalıntı olarak kayıtlara geçen ve aranması bulunan toplam 7 aracı ele geçirdi.