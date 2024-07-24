ABD'den teröre yeni destek! Avenger Hava Savunma Sistemi ne işe yarıyor? | Video

Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye Hava Savunma Sistemi vermesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..