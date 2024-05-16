Video Haber Yoldan çıkan TIR kaza yaptı!
Yoldan çıkan TIR kaza yaptı!

Yoldan çıkan TIR kaza yaptı!

16.05.2024 | 22:33

Ardahan'ın Hoçvan bölgesine bağlı Taşlıdere yolunda, Gürcistan'a pirinç taşıyan TIR kaza yaptı.

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