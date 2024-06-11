Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video
Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldüren T.Ç, adliyeye getirildi.
4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan T.Ç'nin ise sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ulus Adliyesi'ne getirildi.
T. Ç, adliyeye çıkarılırken gazetecilerin "Pişman mısın sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi | Video 11.06.2024 | 16:03
01:20
Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video 11.06.2024 | 16:03
02:43
04:21
00:58
00:27
Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video 11.06.2024 | 13:59
01:54
01:31
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın | Video 11.06.2024 | 13:20
00:23
Küçükçekmece'de önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 11.06.2024 | 13:07
14:41
01:54
Sinop'ta kahreden kaza: 2'si doktor 4 kişi öldü! | Video 11.06.2024 | 12:04
05:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Haziran 2024 Salı atv izle! | Video 11.06.2024 | 11:51
00:48
Diyarbakır'da düğün havai fişek patladı! Yaralılar var... | Video 11.06.2024 | 11:41
01:46
00:34
05:35
Olimpos'taki ünlü ağaç evler kül oldu | Video 11.06.2024 | 10:23
01:04
Erzincan’da "Huzur Erzincan 24" uygulaması gerçekleştirildi | Video 11.06.2024 | 10:33
02:07
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 11.06.2024 | 10:28
00:39
Uyuşturucunun şifresi: "Kübra var mı? Ice var mı?" | Video 11.06.2024 | 10:23