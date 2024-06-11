Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanlığı'na ziyaret! İşte 18 yıl önceki son ziyaretin görüntüleri | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geliyor. 18 yıl aranın ardından gerçekleşen iade-i ziyarette en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 10 Temmuz 2006 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'na ziyaretin görüntülerini A Haber yayınladı.