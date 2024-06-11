Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanlığı'na ziyaret! İşte 18 yıl önceki son ziyaretin görüntüleri | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geliyor. 18 yıl aranın ardından gerçekleşen iade-i ziyarette en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 10 Temmuz 2006 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'na ziyaretin görüntülerini A Haber yayınladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
02:37
02:05
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video 11.06.2024 | 13:04
44:17
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir" | Video 11.06.2024 | 12:35
13:31
01:15
10:25
Yavuz Donat | Hüzünlü Kraliçe 10.06.2024 | 16:58
02:49
Haşmet Babaoğlu | Sistem tıkanınca... 10.06.2024 | 16:56
05:14
Melih Altınok | Teferruat 10.06.2024 | 16:54
05:36
00:27
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü | Video 10.06.2024 | 14:50
04:00
Milli muharip uçağı KAAN’ın mühendisleri gençlerle buluştu | Video 10.06.2024 | 12:37
02:33
Yeni Torba Kanun'da neler var? Gelire göre vergi ve fatura geliyor | Video 10.06.2024 | 12:37
01:35
20 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 157 kişi yakalandı | Video 10.06.2024 | 08:46
08:31
Bakan Fidan’dan Körfez ülkelerine “İsrail’e baskı” çağrısı | Video 10.06.2024 | 08:46
00:27
Anadolu otoyolunda feci kaza: 1 ölü 10.06.2024 | 02:06
01:02
Ağrı'da polislerin özverili çalışması, YKS'de mağduriyetleri önledi 10.06.2024 | 02:03
00:28
CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar: Milletvekilinin kuzeni tehdit etti! 09.06.2024 | 19:45
52:10
05:06
Türkiye'nin ikinci uzay misyonu 1 saat 10 dakika sürdü | Video 09.06.2024 | 12:14