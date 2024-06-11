AK Partili Hüseyin Yayman, Başkan Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin özlediği manzara bu
AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür özel arasındaki tarihi görüşmeyi değerlendirdi. A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulunan Yayman, "Bu görüşmenin Türkiye siyasetinde gerçekleşmiş olmasının sembolik değeri çok yüksek" dedi. Yayman, görüşmeden gelen fotoğrafları, "Türkiye'nin özlediği bir manzara" şeklinde yorumladı.
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