AK Partili Hüseyin Yayman, Başkan Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin özlediği manzara bu

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür özel arasındaki tarihi görüşmeyi değerlendirdi. A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulunan Yayman, "Bu görüşmenin Türkiye siyasetinde gerçekleşmiş olmasının sembolik değeri çok yüksek" dedi. Yayman, görüşmeden gelen fotoğrafları, "Türkiye'nin özlediği bir manzara" şeklinde yorumladı.