Video Haber Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video
Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video

Putin, Bakan Fidan'ı kabul edecek | Video

11.06.2024 | 13:04

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.

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