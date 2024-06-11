Cesedi denizde bulunmuştu! Sedef'in son anları ortaya çıktı: Öldürüldüğü eve böyle girmiş...

İstanbul Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in halıya sarılı cesedinin çıktığı eve girişine dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sedef Güler ve Yavuz G.’nin birlikte binaya giriş yaptıkları onlardan yaklaşık 11 saat sonra ise Fırat B.’nin elinde poşetle binaya girdiği anlar görülüyor.