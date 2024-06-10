Video Türkiye Milli muharip uçağı KAAN’ın mühendisleri gençlerle buluştu | Video
Milli muharip uçağı KAAN’ın mühendisleri gençlerle buluştu | Video

Milli muharip uçağı KAAN’ın mühendisleri gençlerle buluştu | Video

10.06.2024 | 12:37

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve başarıyla ilk uçuşunu yapan KAAN projesinde yer alan Türk mühendisler İzmir Kız Lisesi’nde geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan ve başarıyla ilk uçuşunu yapan KAAN'ın, İzmirli ve 25 yaşında olan Türk Mühendisi Çağlar Özüölmez ile, Kurumsal İletişim Uzmanı Özlem Külahcı, genç mühendis adaylarıyla buluştu. KAAN projesinde yer alan Türk mühendislerinin bilgi birikimi ve tecrübelerini geleceğin mühendislerine aktarmak için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İzmir Kız Lisesi'nde buluşma gerçekleşti. Bilim Olimpiyatlarına katılan, Teknofest yarışmalarında derece alan 300 öğrenci, Çağlar Özüölmez ve Özlem Külahcı'nın deneyimlerini dinledi.

"İLHAM OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
KAAN projesinde yer alan Kurumsal Marka Uzmanı Özlem Külahcı, etkinlik hakkında açıklama yaptı. Külahcı, "Bugün TUSAŞ olarak İzmir Kız Lisesi'ndeyiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa eden projeleri yapıyor TUSAŞ. Bunların içinde milli muharip uçağı Kaan, Gökbey, Hürkuş, Hürjet var. Biz de bugün geleceğin yetenekleriyle buluşmak için buraya geldik. Burada lise öğrencilerini, daha üniversitede bölüm seçimlerini yapmadan aslında onlara ilham olmak için, Türkiye'nin her yerine gidip mühendislik mesleğini, TUSAŞ'ı, havacılık ve uzay alanında neler yaptığımızı onlara anlatmaya çalışıyoruz. Umarım güzel bir başarıya ulaşır diye düşünüyorum" dedi.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN ZİHİNLERİNİ AYDINLATMAK İÇİN GELDİK"
Henüz 25 yaşında olan KAAN mühendislerinden Çağlar Özüölmez ise, aynı zamanda memleketi olan İzmir'de bu sunumu yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Öğrencilerin bütün sorularını cevaplayacaklarını söyleyen Özüölmez, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada genç arkadaşlarımıza ilham kaynağı olmak, onların sorularını cevaplandırmak ve onların zihinlerini aydınlatmak için buraya geldik. Onlara güzel bir sunum yapacağız. Ben aynı zamanda helikopter tarafında da çalışıyorum. Gökbey helikopterimizin de inşallah yakın zamanda teslimatı olacak. O da biliyorsunuz ki milletimiz için en büyük projelerden bir tanesi. Memleketimde olduğum için, doğdum büyüdüm topraklarda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Aynı zamanda hemşehrim olan genç arkadaşlarımın da burada beni dinlemeye gelmeleri beni ayrıca mutlu etti" sözlerine yer verdi.

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