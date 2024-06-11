AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi. 18 yıl aranın ardından gerçekleşen iade-i ziyarette en önemli gündem maddesi yeni anayasa tartışmaları oldu. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının, ekonomideki durumun, iç ve dış politikadaki meselelerin ele alındığı belirtti. Çelik, oluşan olumlu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
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