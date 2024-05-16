Kırşehir’de engelli gençlerin askerlik heyecanı
Kırşehir’de 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli gençlere terhis belgesi verildi.
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