Gizli tanık üzerinden siyasilere bürokratlara komplo: Kumpas farklı taktik aynı | Video

Ankara Emniyeti'nde, gizli tanık yapılan organize suç örgütü üyesine ek ifade vermesi dayatılarak aralarında bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu isimlerin hedef alındığı kumpas skandalı patlak verdi Firari gizli tanıkla yapılan görüşme kayıtlarının ifşa olmasının ardından, 3 emniyet müdürü ile 1 komiser gözaltına alındı. Kumpas planından başka 280 kişiye de hukuka aykırı takip yapıldığı ortaya çıktı.