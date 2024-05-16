Video Haber 6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı | Video
6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı | Video

6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı | Video

16.05.2024 | 16:21

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. 6-8 Ekim olayları davasında Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski milletvekili Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

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