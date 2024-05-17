Başkan Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma” Temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Çiftçilere peş peşe müjdeler veren Başkan Erdoğan, küçükbaşta kredi limitinin 600 bin TL'ye büyükbaşta ise 1.5 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.