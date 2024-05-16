Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına beton mikseri çarptı. Kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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