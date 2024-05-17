Video Haber Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın çıktı
Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın çıktı

Şanlıurfa’da ormanlık alanda yangın çıktı

17.05.2024 | 23:44

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

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