FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY islahlı terör örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen mensuplarına yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
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