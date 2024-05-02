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Video Haber FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 17 ilde operasyon, 36 şüpheli gözaltına alındı

02.05.2024 | 22:16

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY islahlı terör örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen mensuplarına yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

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