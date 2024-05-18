Video Haber MHP Lideri Bahçeli: "Kumpasçılarla işimiz olmaz" | Video
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Kumpasçılarla işimiz olmaz" | Video

18.05.2024 | 13:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Emniyet'te yaşananlara gönderme yapan Bahçeli, "FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." ifadelerini kullandı.

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