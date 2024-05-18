MHP Lideri Bahçeli: "Kumpasçılarla işimiz olmaz" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Emniyet'te yaşananlara gönderme yapan Bahçeli, "FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." ifadelerini kullandı.
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